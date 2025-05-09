Çavdar'dan Sert Bütçe Eleştirisi: 'En İyi Reklam Hizmettir'

Silivri Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda 2024 yılına ait kesin hesap raporu masaya yatırıldı. Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Salim Çavdar, bütçe kullanımına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Başkan Bora Balcıoğlu’nun göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Çavdar, bu süreçte gözle görülür hiçbir yatırım ya da eser ortaya konmadığını belirtti.

“Artık Adaptasyon Süreci Geride Kaldı”

Yılın ilk üç ayında önceki dönem Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın yönettiği mali yapının, kalan dokuz ayda ise Bora Balcıoğlu yönetiminde sürdüğünü vurgulayan Çavdar, “Başkan hâlâ adaptasyon sürecine sığınıyor. Ama artık bu bahaneler dönemi sona ermeli. Görevde olduğunuzun farkına varın,” dedi.

“Borçsuz Belediye Devralındı, Ama Şimdi Borçlar Artıyor”

Çavdar, Volkan Yılmaz döneminde kısa ve orta vadede borçsuz, düzenli maaş ve ikramiye ödeyen, bütçe fazlası veren bir mali yapı bırakıldığını söyledi. “Son 3,5 yıl boyunca bütçe fazlası veren, işçi maaşlarını zamanında ödeyen bir belediye vardı. Bugünse durum tam tersi,” ifadelerini kullandı.

“2024’te Bütçe Açığı Verildi: Bu Yıllar Sonra Bir İlk”

Kesin hesap verilerine göre Silivri Belediyesi’nin gelir gerçekleşme oranı %93, gider gerçekleşme oranı %99 oldu. Aradaki %6'lık farkın bütçe açığı anlamına geldiğini belirten Çavdar, bu açığın yıllar sonra ilk kez görüldüğünü söyledi:

“Denk bütçe belediyeciliğin temelidir. Bu tablo, mali disiplinin kaybedildiğini gösteriyor.”

“Bazı Müdürlükler Bütçeyi Katladı, Bazıları Hiç Harcama Yapmadı”

Çavdar, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 3,8 milyon TL olan bütçesini 7,4 milyon TL’ye çıkardığını, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün ise 7 milyon TL’lik bütçesini 19 milyona çıkardığını belirtti. “Bu, yalnızca aşırı harcama değil; kontrolsüzlük ve kötü yönetimin göstergesidir,” dedi.

“Esnafa Ödeme Yok, Davalar Katlandı”

Belediyenin borçlarını ödemediğini ve bu nedenle küçük esnafın alacakları için icra yoluna başvurduğunu kaydeden Çavdar, “Davaların artması nedeniyle Hukuk Müdürlüğü bütçesi 3 katına çıktı. Bu mali yük halkın cebinden çıkıyor” açıklamasını yaptı.

“90 Milyon TL Tanıtıma, 500 Bin TL Çevreye Ayrıldı!”

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 30 milyon TL’lik bütçesinin 90 milyon TL’ye ulaştığını belirten Çavdar, bu rakamları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 581 bin TL’lik harcamasıyla kıyasladı:

“Bu belediye çevreye değil reklama çalışıyor.”

“Fen İşleri 300 Milyon TL Eksik Harcama Yaptı”

Hizmet üretmesi beklenen Fen İşleri Müdürlüğü’nün bütçesinin sadece %70’inin kullanıldığını ve 300 milyon TL’lik eksik harcama olduğunu söyleyen Çavdar, “Vatandaş asfalt beklerken, belediye konser düzenliyor. Bu anlayış halktan kopuk bir yönetimi gösteriyor,” dedi.

“Sosyal Yardımda Tasarruf Olmaz!”

Sosyal yardımların ancak %67’sinin harcandığını, %33’lük kısmın ise bütçede bekletildiğini belirten Çavdar, “Bu bir utançtır. Silivri’de ihtiyaç bitti mi ki yardım yapılmıyor? Bu anlayış sosyal belediyeciliğe terstir,” diyerek tepkisini gösterdi.

“Tarıma Sıfır Destek, Poz Çok”

Belediye Başkanı Balcıoğlu’nun sosyal medyada tarımsal projelerle ilgili videolar paylaşmasına rağmen Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin yalnızca %30’unun kullanıldığını aktaran Çavdar, “Poz çok, yatırım yok” ifadeleriyle eleştirisini sürdürdü.

“Afet Yönetimi Kağıt Üzerinde, Gerçek Yok”

Afet İşleri Müdürlüğü’nün 1.3 milyon TL’lik harcamasını yetersiz bulan Çavdar, olası bir deprem hazırlığı için hiçbir gerçek adım atılmadığını söyledi. Başkan Balcıoğlu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un davetiyle yapılan kentsel dönüşüm toplantısına katılmamasına da tepki gösterdi.

“SİYTAŞ Devre Dışı Bırakıldı, Kamulaştırmalar Askıda”

Geçmiş dönemde aktif olan ve kentsel dönüşüm projeleri yürüten SİYTAŞ’ın tamamen atıl kaldığını söyleyen Çavdar, “Kamulaştırma bekleyen vatandaşlar var, ama belediyenin bir adımı yok. Bu iş böyle yürümez,” dedi.

“100 Milyon TL’lik Bağış Maaşlara Gitti, Kültür Merkezi Krediyle Yapılıyor”

İkitelli Sanayi Sitesi’nden gelen 100 milyon TL’lik bağışın maaş ödemelerine harcandığını iddia eden Çavdar, Gençlik ve Kültür Merkezi için 94 milyon TL kredi çekildiğini, bunun 140–150 milyon TL arasında geri ödemesi olduğunu söyledi:

“Eğer o bağış projeye harcansaydı, bugün faiz ödemek zorunda kalmazdık.”

“Gelir %33 Arttı, Gider %57 – Bu İflasa Gider”

Çavdar, “Gelirlerin %33 arttığı bir dönemde giderlerin %57 artması belediyecilik değil, ekonomik intihardır. Bu yapı sürdürülemez,” dedi. Bütçedeki dengesizliğin, ileride maaş ödemelerinin bile aksamasına neden olabileceğini söyledi.

“En İyi Reklam Hizmettir”

Son olarak reklam harcamalarına dikkat çeken Çavdar, “Başkan sosyal medyada çok aktif, sponsorlu içeriklere ciddi harcamalar yapılıyor. Ama hizmet yok. Gerçekleri değil, reklamları konuşuyoruz. Oysa en iyi reklam, hizmettir” dedi.

“Bu Bütçeye Onay Vermemiz Mümkün Değil”

AK Parti grubu olarak 2024 yılı kesin hesabına “hayır” oyu vereceklerini açıklayan Salim Çavdar, “Bu bütçe; yatırımsız, plansız ve şeffaflıktan uzak bir süreci yansıtıyor. Silivri halkının hakkını korumak adına uyarılarımızı yaptık,” diyerek konuşmasını tamamladı.