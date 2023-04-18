Çavuşlu rakibine boyun eğdi 11-0

İstanbul Amatör 2. Küme 2. Grupta oynanan maçta Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları deplasmanda B. Çavuşlu'ya gol olup yağdı: 0-11.

Çavuşlu rakibine boyun eğdi 11-0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
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4d
4d

Değirmenköy Stadı’nda oynanan maçta 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip 12. dakikada İbrahim Bahçıvan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 14’te bu kez sahneye İbrahim Çakmak çıktı: 0-2. 16’da sahne yine İbrahim Çakmak’ın oldu: 0-3. 18’de İbrahim Bahçıvan skoru 4-0 yaptı. 38’de Yaşar Demirci ile skor 5-0’a geldi. 45’te İbrahim Çakmak ilk yarının skorunu belirledi: 0-6. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beylikdüzü temsilcisi 69’da Sertaç Altıntaş, 75, 77 ve 80’de İbrahim Çakmak, 85’te de İbrahim Bahçıvan’ın attığı gollerle farka koştu: 0-11.