Çay ocağı işletmecisi hasılatını depremzedelere bağışlayacak
Zonguldak'ta kent merkezinde bulunan bir çay ocağı işletmecisi günlük kazancını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan bir çay ocağı işletmecisi günlük kazancını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
Zonguldak’ta İstasyon Caddesinde esnaf Aydın Arıcı’nın işlettiği Çay ocağı depremzedelere duyarsız kalmadı.
Esnaf Arıcı, bugün akşam saat: 17:00’a kadar toplanacak bütün hasılatın, depremzedelere gönderileceğini açıkladı.
Vatandaşlarda Arıcı’nın bu çağrısına duyarsız kalmayarak çay ocağına ilgi gösterdi. Saat 17.00’de toplanan bütün hasılat Valiliğin yardım hesabına gönderilecek.