Çay ocağında toplanan hasılat depremzedelere bağışlandı

Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan bir çay evi bir günlük hasılatı olan 2 bin 100 TL’yi depremzedelere destek olmak amacıyla Valilik Sosyal Yardımlaşma hesabına bağışladı.

Zonguldak’ta bir çay ocağı depremzedelere destek olmak için bir günlük hasılatını bağışladığını açıkladı. Vatandaşlar da esnafın çağrısına duyarsız kalmadı. Gün sonunda elde edilen 2 bin 100 TL’lik gelir, Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakıfı’na bağışlandı.