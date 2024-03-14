Çay yerine süt içiyorlar

Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerdeki süt servisi yoğun ilgi gördü. Çay yerine süt içildiğini anlatan kahvehane çalışanı Latif Islıoğlu, çayın da sütünde fiyatının aynı olduğunu söyledi.

Çay yerine süt içiyorlar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerdeki süt servisi yoğun ilgi gördü. Çay yerine süt içildiğini anlatan kahvehane çalışanı Latif Islıoğlu, çayın da sütünde fiyatının aynı olduğunu söyledi.

Burhaniye’de kahvehanelerde yapılan süt servisi ilgi gördü. Kahvehanelerdeki süt servisinin süt tüketimini artıracağını kaydeden vatandaşlar, uygulamanın yaygınlaştırılmasını istedi. Avcılar Kulübü Lokalinde yapılan süt servisi de ilgi gördü. Çayında ve sütün 7.5 lira olduğunu anlatan Latif Isloğlu, “Günlük taze süt bulunduruyoruz. Süt içenlerin sayısı da her geçen gün artıyor” dedi. Süt tüketiminin yaygınlaştırılmasını isteyen Mustafa Dirlik’de ,“Bu kahvehaneye gelince hep süt içiyoruz. Sütü seviyoruz. Bütün kahvehanelerin süt servisi yapmasını bekleriz” dedi.

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