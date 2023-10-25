Çaybaşı Fuadiye mahallesinden Başkan Yüce'ye asfalt teşekkürü

Çaybaşı Fuadiye mahallesinde tamamlanan asfalt çalışmaları dolayısıyla teşekkür ziyaretine gelen bölge sakinlerini konuk eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Nazik ziyaretinizden mutluluk duydum. Daha önce Çaybaşı Fuadiye başta olmak üzere bölgede bulunan mahallelerimizin taleplerini almış, söz vermiştik. Hamdolsun bugün tamamlamanın, hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Çaybaşı Fuadiye Mahalle Muhtarı Ayhan İnan, şehir esnaflarından Nahit Serbes ve beraberinde gelen heyeti makamında ağırladı. Mahallede yapılan asfalt çalışmaları için Başkan Yüce’yle teşekkürlerini paylaşan Çaybaşı sakinleri, memnuniyetlerini dile getirdiler. Mahalle Muhtarı Ayhan İnan, gerçekleştirdikleri kültür şenliğine katkı ve katılımları için de teşekkürlerini iletti. Çaybaşı ve bölgedeki diğer mahallelerin yeni yüzüne kavuştuğunu aktaran Başkan Yüce, hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya adına çalışmalarımızı hız kesmeden devam sürdürüyoruz. Hiçbir ilçemizin eksik kalmaması adına ekiplerimiz hem alt yapıyı hem de üst yapıyı gündüz gece demeden tamamlıyor. Daha önce Çaybaşı Fuadiye başta olmak üzere bölgede bulunan mahallelerimizin taleplerini almış, söz vermiştik. Hamdolsun bugün tamamlamanın, hemşerilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nazik ziyaretinizden mutluluk duydum. Çaybaşı Fuadiye’de gerçekleştirdiğimiz hem alt yapı hem de üst yapı çalışmaları bir kez daha hayırlı olsun. Mahallemize, değerli hemşerilerime selamlarımı iletiyorum” dedi.