Çaycı kendi imkanları ile gittiği Gaziantep'te depremzedelerin içini ısıtıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düğünlerde, sünnetlerde ve taziye evlerinde çaycılık yaparak geçimini sağlayan Feyzullah Yöndem isimli vatandaş, depremzedelerin içini ısıtmak için kendi imkanlarıyla 911 kilometre yol kat ederek, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çay ikram etmeye başladı.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen çaycı Feyzullah Yöndem, kendi aracına ilk etapta yüklediği 7 kilogram çay, iki koli şeker, çay ocağı, tüpler ve karton bardaklar ile arkadaşı Ali Altıngul ile dün çıktığı yolculukta Gaziantep’in Nurdağı ilçesine ulaştı. Burada tezgahını kuran Yöndem, depremzedelere çay ikramında bulunarak, soğukta üşüyen insanların içini ısıttı.

Dün akşam saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesine ulaşan Feyzullah Yöndem, 200 kadar çadırın bulunduğu yerde depremzedelere sıcak çay dağıtımına başladı. Geceden başlattığı çay servisini sabah erkenden tekrar başlatan Feyzullah Yöndem, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu ifade ederek, "Oradaki yurttaşlarımızın yanında olmak istedim. Yanıma bir arkadaşımı aldım. Onun da masraflarını üstlendim. Nurdağı ilçesinde 15 gün, belki de daha fazla kalmayı düşünüyorum. Çadırların bulunduğu yerde tezgahı açtım. Depremzedelerin içi ısınsın, bu bana yeter. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Depremzedeler için ufak da olsa bir şey yapabildiğim için içim rahat en azından" dedi.