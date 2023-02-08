Çaycuma beyazda büründü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı günün erken saatlerinde başladı. Akşam saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam eden yağış, ilçe merkezini beyaz bürüdü.

İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi ile diğer ara sokaklar karla birlikte bembeyaz oldu. Diğer yandan kar yağışı ile birlikte Çaycuma Belediye ekipleri ise kapanan yollarda kar temizleme çalışması, tuzlama yaparak yolları açtı. Kar yağışının etkisini sürdüreceği ifade ediliyor.