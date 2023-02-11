Çaycuma'da eski çamaşır makinesinden soba ürettiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ki esnaflar eski ve kullanılmayan çamaşır makinesi kazanından deprem bölgesinde kullanılmak üzere soba üretimine başladılar.

Çaycuma’da işyeri sahipleri kullanılmayan ve bozuk olan çamaşır makinesinin kazanını deprem bölgesinde kullanılması amacıyla sobaya çevirdiler.

İşyeri sahipleri sosyal medya aracılığıyla yaptıkları paylaşımda; "Evde eski çamaşır makinesi kazanı olup olan varsa bu kazanlar değerlendirilip içinde odun ateşi yakılmak üzere değerlendiriliyor. Sobaya çevrilen kazanlar deprem bölgesine gönderilecek. Bu konuda evinde eski çamaşır makinesi olanların Tanju Verimbaş arkadaşımıza ulaşmalarını rica ediyoruz" dediler.