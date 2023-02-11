Çaycuma itfaiyesi Makedonya'yı ekibine kattı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin İtfaiyesi uluslararası işbirliği ile arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

İslahiye’de arama kurtarma çalışmalarına devam eden Çaycuma Belediyesi’nin İtfaiye ekibi, Makedonya’dan gelen Üsküp İtfaiyesi ekibini de aralarına alarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremin hemen sabahında yola çıkıp Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirilen belediye itfaiye ekibi, arama kurtarma çalışmalarına uluslararası işbirliği ile devam ediyor. Makedonya’nın Üsküp İtfaiyesi’nin arama kurtarma ekibini de aralarına alan Çaycuma ekibi, deprem bölgesinde uluslararası kardeşliğin, dayanışmanın güzel örneklerinden birini de sergiliyor. İki ekip, insanlığa, yaptıkları işbirliği ile bu tip felaketlerle mücadelede, dini, dili ırkı ne olursa olsun herkesin insan olmak paydasında birleşmesi gerektiğinin dersini de veriyor. Çekilen fotoğrafı açıklayan Çaycuma İtfaiye Müdürü Ferdi Maden mesajında, “ Makedonya Üsküp itfaiyesi Şanlıurfa’da otelde kalıyormuş. Bugün 3 saat yolculuktan sonra buraya gelmişler. Kimse görev vermemiş. 1 personel Türkçe biliyor. Toplam 5 kişiyi ben ekibime dahil ettim.” dedi.