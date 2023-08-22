Çaydanlıktan üzerine sıcak su dökülen çocuk yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaydanlıktan üzerine sıcak su dökülen çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde çaydanlıktan üzerine sıcak su dökülen çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Pınar Sokak’taki bir evde meydana geldi. 9 yaşındaki Ahmet D., mutfaktaki ocak üzerinde bulunan demlikten çay doldurmaya çalıştığı sırada, kaynar su üzerine devrildi. Acılar içinde kalan çocuğun vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Durumun bildirilmesi ile olay yerine sevk edilen ambulansla çocuk İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından çocuk, yanık ünitesine alındı.