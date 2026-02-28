Çayırdere'de Sabah Saatlerinde Silahlı Olay: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

Silivri’nin Çayırdere Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan silahlı olayda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

SABAH 07.20’DE SİLAH SESLERİ

Bugün sabah saat 07.20 sıralarında meydana gelen olayda, B.T. (26) isimli şahıs, A.T. (23) isimli şahsı tüfekle sağ ayağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.T., Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

SERİ NUMARASI KAZINMIŞ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen seri numarası kazınmış superpoze model av tüfeği ele geçirildi. Silah muhafaza altına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında B.T. ve B.Ç. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.T. tutuklanarak Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

