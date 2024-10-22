Çayırdere Ortaokulu'nda 'Benim Kulübüm Yeşilay' Etkinliği Gerçekleştirildi

Silivri Yeşilay Şubesi ve Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliği ile "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi, Çayırdere Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Yeşilay farkındalığını artırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Silivri Yeşilay Şube Personeli İmran Mızrak, Gençlik Komisyonu üyeleri Zehra Kılıçaslan ve Zeynep İlayda Yaran yer aldı.

Öğrencilere yönelik çeşitli bilgilendirme ve etkinliklerin yer aldığı proje, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Yeşilay’ın önemli çalışmalarından biri olan bu proje ile gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri teşvik edildi.

Etkinliğe destek veren okul idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür edilirken, ulaşım konusunda destek sağlayan Silivri Belediyesi’ne de teşekkürler iletildi.

