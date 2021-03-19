Barlas “Herkes tapusuna kavuşacak”

AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra Mahallelerinde tapu sorunlarının tamamının çözüldüğü müjdesini verdi. İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Sami Barlas, “Herkes rahat uyusun, hiç kimse mağdur edilmeyecek. Herkes tapusuna kavuşacak” dedi.

Çayırdere Muhtarı Doğan Bilgin de mahalle sakinleri adına başta AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca olmak üzere, İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Meclis Üyesi Sami Barlas ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 19:24