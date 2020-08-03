Çayırdere Muhtarı'na çirkin saldırı

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin aracın lastiklerini kesmiş oldukları görüldü. Muhtarın annesi olayı görerek oğlunu aradı ancak muhtar Bilgiç’in telefonu sessiz ayarında olduğu için fark edilmedi.

Bilgiç’in durumunun iyi olduğu ve sadece araçta maddi hasar bulunduğu öğrenildi.

KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELE EDİYORDU

Çayırdere Muhtarı Doğan Bilgiç’in bir süredir mahalledeki kaçak yapılaşmayla mücadele ettiği biliniyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

MUHARREM EREN OLAYI KINADI

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, olaydan sonra yaptığı açıklamada saldırıyı en ağır şekilde kınadığını belirterek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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