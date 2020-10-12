Çayırdere’de 2 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla ilçe genelinde kaçak yapı tespit ve yıkım çalışmaları devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Çayırdere Mahallesinde hazine arazisine yapıldığı tespit edilen kaçak yapıların 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18’inci maddesine istinaden yıkım işlemi gerçekleştirildi.
Ormanlık alana yapılan 2 kaçak yapı, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı destekleriyle alınan güvenlik önlemleri altında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Başkan Volkan Yılmaz, kaçak yapılarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.