Kaçak Yapı ile Mücadele Devam Ediyor

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen kaçak yapılarla mücadele çalışmaları kapsamında tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemi devam ediyor. Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmalar neticesinde Çayırdere Mahallesinde maliye ve tarım arazilerinin üzerine kaçak yapıldığı tespit edilen 8 adet yapının yıkım işlemi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı kayıt belgeleri iptal edilen kaçak yapılar, alınan güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tarım arazilerini korumaya ve kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.