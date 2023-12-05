Çayırköy Mahallesi'nin yolları konfora kavuşacak

İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nin yolları 100 tonluk asfalt çalışmasıyla konfora kavuşacak.

Çayırköy Mahallesi'nin yolları konfora kavuşacak
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi’nin yolları 100 tonluk asfalt çalışmasıyla konfora kavuşacak.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zamanla deforme olan yollarda asfalt ve yama çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkii Akide ve Akgül sokaklarında yaklaşık 100 tonluk asfalt çalışması yapılacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmayla yollar yeniden vatandaşların kullanımına sunulacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman