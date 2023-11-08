Çayırova 4. Kitap Günlerine öğrenci akını

Çayırova Belediyesinin bir gelenek haline getirdiği Kitap Günlerinin bu yıl dördüncüsü düzenlenirken, etkinliğin daimi ziyaretçileri bu yıl da öğrenciler oldu.

Çayırova 4. Kitap Günleri öncesinde kendilerine dağıtılan kitap kumbarasında yaptıkları birikimlerle kitap alan miniklerin yanı sıra, lisede eğitim gören gençler, kitap stantlarının başından ayrılmıyor. öğrenciler aynı zamanda Çayırova 4. Kitap Günleri çerçevesinde seçkin yazarları da yakından tanıma şansı elde ediyor. İlçedeki 27 bin öğrenci Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile kitap fuarını gezme şansı buluyor.

Güzeltepe Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Öğrencisi Kaan Şenol, "Seminerler çok güzel, bugün de Gri Koç’u dinlemeye geldik. Hoşuma giden bir yazar. Katılım fırsatımız oldu ve okulumuzla beraber geldik. Fuar da çok güzel, istediğimiz kitapları bulduk, çok hoşumuza gitti" dedi.

Çayırova Ortaokulu öğrencisi Ecrin Nur Çetinkaya ise "Kitaplar çok güzel. Yaşımıza göre kitaplar var, hepsi çok hoşumuza gitti. Bu üçüncü kez ziyaret edişim" diye konuştu.