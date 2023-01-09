Çayırova Belediyesi, Çözüm Ankara Koleji'ni 75-67 mağlup etti

Türkiye Basketbol 2. Ligi ekibi Çayırova Belediyesi, 8. hafta müsabakasında Çözüm Ankara Koleji’ni 75-67 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. hafta müsabakaları oynandı. Çayırova Belediyesi, Çözüm Ankara Koleji’ni 75-67 yenerek zirvedeki yerini korudu. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede baş antrenör Ulvi Doğan Deniz ev sahibi takımın başında ilk maçına çıktı. Yeşil beyazlı ekibin yeni transferi Can Altıntığ da takımla beraber ilk maçına çıkma heyecanını yaşadı. Final periyoduna 56-54 skorla rakibinin 2 sayı önünde giren Çayırova temsilcisi, son periyoda ağırlığını koyarak maçtan galip ayrıldı.

Kariyerinde önemli takımlar bulunan yeni transfer Can Altıntığ, ilk maçında 18 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu. Çayırova Belediyesi bu sonuçların ardından puanını 15’e yükselterek, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Karşılaşmayı Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ve Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan protokol tribününden takip etti.

Çayırova Belediyesi, sıradaki maçını 15 Ocak Pazar günü Üsküdar Belediyesi ile deplasmanda oynayacak.