Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü

Türkiye Basketbol Ligi’nin 3. haftasında, deplasmanda Finalspor’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, maçı 70-85 kazanmayı başardı.

İki yılda aldığı 2 şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin üçüncü haftasındaki Finalspor maçını 70-85 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Maça Kendall Smith, Serhat Uğur, Çağdaş Kayabaşı, De’Jon Davis ve Oğuz Savaş ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 18-13 geride kapatsa da ikinci periyodun son 5 dakikasına girilirken Kutay Akpulat’la bulduğu sayılarla öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Serhat Uğur’un etkili basketboluyla farkı arttıran Çayırova Belediyesi, devreyi 31-36 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını iyice koyan Çayırova Belediyesi, son periyoda 19 sayı üstünlükle, 49-68 önde girdi. Dördüncü periyotta da oyunun kontrolünü bir an olsun bırakmayan Çayırova Belediyesi, maçtan 70-85 galip ayrılmayı başardı ve üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Çayırova Belediyesi’nde Kendall Smith 25 sayı, 5 ribaunt ve 9 asistle karşılaşmaya damga vururken, Serhat Uğur 12, Kutay Akpulat ile De’Jon Davis ise 10’ar sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Maç sonunda alınan galibiyetten ötürü Çayırova Belediyesi basketbolcuları ve teknik heyet büyük sevinç yaşarken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Finalspor’u 70-85 yenen basketbol takımımızı kutluyorum” dedi.