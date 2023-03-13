Çayırova Belediyesi farklı kazandı

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu 14. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, evinde Büyük Anadolu’yu 126-40’lık skorla yenerek en farklı galibiyetine imza attı.

Çayırova Belediyesi basketbol takımı, hafta sonu oynanan lig müsabakasında Ankara ekibi Büyük Anadolu Spor Kulübü’nü 86 sayı farkla mağlup etti. Grup aşamasında her puanın altın değerinde olduğu haftalara girilirken yeşil beyazlı ekip rakibine şans tanımadı. Maçın ilk periyodundan itibaren savunma ve hücumda konsantre oyunuyla fark oluşturan Çayırova temsilcisi ilk periyodu 25-7, ikinci periyodu 63-19 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da hız kesmeyen ev sahibi takım bulduğu üçlüklerle farkı daha da açarak üç haneli sayılara ulaştı. Final periyoduna 101-25 önde giren Çayırova Belediyesi son çeyrekte de iyi oyununu sürdürerek 126-40’lık skorla sonucu tayin etti. Öte yandan, müsabakayı Çayırova Belediye Başkan yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan protokol tribününden takip etti.

İki takım için de kritik maç

Çayırova Belediyesi bu galibiyetle birlikte ligde ilk ikide yer almayı garantiledi. En yakın rakibi Nazilli Belediyesi’nin bir maç fazlasıyla 5 puan önünde olan Çayırova temsilcisine liderlik için kalan haftalarda 1 galibiyet yetiyor. Öte yandan ligde zor bir dönem geçiren Ankara temsilcisinin bu mağlubiyetle birlikte ligde kalma ümitleri azaldı. 14 hafta sonunda 1 galibiyeti bulunan Büyük Anadolu basketbol takımı ligin son sırasında yer alıyor.

Tek hedef şampiyonluk

Ligdeki engelleri tek tek aşan Çayırova Belediyesi, sezon başında belirlediği hedefe emin adımlarla yürüyor. Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanılan sezonda 13 galibiyetle zirvede yer alan Çayırova temsilcisinin sadece 1 mağlubiyeti bulunuyor. 40 takımdan oluşan TBL2’de iki takım bir üst lige adını yazdıracak. Grup aşamasında 1 galibiyet alması durumunda seri başı olma hakkını elde edecek yeşil beyazlılar play-off aşamasını doğrudan geçerek adını son 16’ya yazdıracak. Ligin en büyük favorilerinden olan Çayırova Belediyesi bu sene de mutlu sona ulaşıp iki sezon üst üste şampiyonluk apoletini takmak istiyor.