Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin (TBL) 29. haftasında zirve mücadelesi veren Çayırova Belediyesi, sahasında Gaziantep Basketbol ile liderlik maçına çıkacak.

Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla ilk iki sırayı paylaşan iki ekip, 23 Mart Pazartesi günü Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Başantrenör Ender Aslan yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli ekibinde, bu kritik mücadele öncesi eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Sahadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyen Çayırova Belediyesi, tüm taraftarları takımlarını desteklemek üzere salona davet etti.