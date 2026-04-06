Çayırova Belediyesi, Kağıtspor'u 102-71 mağlup etti

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u 102-71 mağlup etti.

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Hakan Yapar, Erdi Gülaslan ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan ev sahibi ekip, karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği 14-13 önde geçti. İkinci periyotta da takımlar arasındaki yakın mücadele sürerken, Çayırova temsilcisi soyunma odasına 34-31 üstün gitti.

Başantrenör Ender Aslan yönetimindeki Çayırova Belediyesi, üçüncü çeyrekle birlikte oyuna tamamen ağırlığını koydu. Hücumda etkili bir ritim yakalayan ev sahibi ekip, final periyoduna 69-50’lik rahat bir skorla girdi. Son çeyrekte de hız kesmeyen ve farkı iyice açan Çayırova Belediyesi, parkeden 102-71 galip ayrıldı.

Gallinat’tan 25 sayılık performans

Çayırova Belediyesi’nde 25 sayı üreten Roberto Gallinat maçın en skorer ismi olarak dikkati çekerken; Nysier Brooks 14, Enes Berkay Taşkıran 14, Arca Tülüoğlu 11, Can Uğur Öğüt 11 ve Berkay Candan 10 sayılık performanslarıyla farklı galibiyette başrol oynadı.

Ligin bitimine 3 hafta kala liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Çayırova Belediyesi, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Sahamızda Kağıtspor’u mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet daha alan basketbol takımımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.