Çayırova Belediyesi karate takımı madalyaları topladı

Kocaeli Okul Sporları Gençler A ve B Karate Şampiyonasına 16 sporcu ile katılan Çayırova Belediyesi karate takımı, 20 madalya kazandı.

2022 yılında karate branşında 46 altın, 38 gümüş, 57 bronz madalya olmak üzere toplamda 141 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Çayırova Belediyesi karate takımı yeni yıla da hızlı bir başlangıç yaptı. Çayırova Belediyesi karate takımı hafta sonu gerçekleştirilen ve birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan Kocaeli Okul Sporları Gençler A ve B Karate Şampiyonasına 10 erkek, 6 kız olmak üzere toplamda 16 sporcu ile boy gösterdi. Takım; 4 sporcusunda ikişer madalya olmak üzere, tüm sporcularında madalya kazanma başarısı elde etti. Başarılı sporcular 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere 20 madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.