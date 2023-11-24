Çayırova Belediyesi'nden öğretmenler günü jesti
Çayırova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri unutmayarak hediye verdi.
Çayırova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri unutmayarak hediye verdi.
Çayırova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçede görev yapan eğitimcileri unutmadı. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okulları ziyaret edip, öğretmenlerle bir araya geldi ve ilçede görev yapan eğitimcilere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin selamlarını ileterek hediyelerini verdi. Çayırova Belediyesi’nin bu jesti dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kendilerini unutmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.