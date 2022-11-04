Çayırova'da ayak tenisi turnuvası

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvası 6 Kasım Pazar günü Çayırova Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. 50'yi aşkın takımın mücadele edeceği turnuvanın nefes kesen maçlara sahne olması bekleniyor.

Çayırova'da ayak tenisi turnuvası
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvası 6 Kasım Pazar günü Çayırova Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 50’yi aşkın takımın mücadele edeceği turnuvanın nefes kesen maçlara sahne olması bekleniyor.

Ayak tenisi turnuvasında 200’ün üzerinde sporcu şampiyonluk için ter dökecek. Turnuvada 4 kişilik takımlar eleme usulü maç sistemine göre mücadele edecek. Takımlarda 3 kişi ile sahada olurken, bir yedek oyuncu sahaya girmek için forma şansı bekleyecek. 11 sayı ve 3 setten oluşan mücadelelerde 2 seti kazanan takım tur atlayacak. Turnuvada şampiyonluğa ulaşan takıma 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek.

Çayırova'da ayak tenisi turnuvası