Çayırova'da camiler Ramazan ayına hazır

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki tüm camilerin temizliğini gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethanelerde hummalı çalışma yaptı. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçedeki tüm ibadethaneler baştan aşağı temizlendi. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar sürdürdüğü temizlik çalışmaları sonrasında camiler Ramazan ayına hazır hale getirildi.

Çayırova'da camiler Ramazan ayına hazır
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki tüm camilerin temizliğini gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethanelerde hummalı çalışma yaptı. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçedeki tüm ibadethaneler baştan aşağı temizlendi. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar sürdürdüğü temizlik çalışmaları sonrasında camiler Ramazan ayına hazır hale getirildi.