Çayırova'da dostluk kazandı

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Çayırova’da ağırladığı Gaziantep Gençlik Gelişimspor ile karşı karşıya geldi. Çayırova Belediyesi’nin 89-76 üstünlüğü ile neticelenen maça dostluk görüntüleri damga vurdu.

Türkiye Basketbol 2. Ligi 15. hafta müsabakasında karşılaşan Gaziantep Gençlik Gelişim-Çayırova Belediyesi maçı uzun süre hafızalara kazınacak görüntülere sahne oldu. Mücadeleden 89-76 skorla Çayırova Belediyesi galip ayrılsa da maçın tek kazananı dostluk oldu.

Gaziantep Gençlik Gelişim Kulübü’ne tesislerini açarak tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal’a maç öncesi hediye takdim edildi. Başkan Çiftçi’ye 41 numaralı milli takım formasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Ligi Müdürü Erkan Hacıoğlu takdim etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Oktay Yılmaz, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal’a kitap hediye etti. Federasyon yetkilileri zor zamanlarda birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ederek rakiplerine kapılarını açtıkları için Çiftçi ve Önal’a teşekkür etti.

Gaziantep Gençlik Gelişim Kulübü sahaya "Çayırova Belediyesi ve Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" pankartıyla çıktı. Gaziantep ekibinin bu hareketi Çayırovalı sporseverlerden alkış topladı.