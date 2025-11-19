Çayırova'da ev hanımları 'Matını Al Gel' etkinliğinde buluştu

Çayırova Belediyesi Bilgievleri’nde eğitim alan yaklaşık 80 kursiyer, "Matını Al Gel" etkinliğinde buluştu. Ev hanımları, uzmanlar eşliğinde zumba ve pilates yaparak hem spor yaptı hem de sosyalleşti.

Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerinde pilates ve veli eğitim kurslarına katılan yaklaşık 80 kursiyer, Çağdaşkent Mesire Alanı’nda toplandı. Uzman eğitimciler eşliğinde zumba ve pilates yapan kursiyerler, etkinlik sayesinde hem sosyalleşme hem de açık havada spor yapma imkanı buldu.

Kursa katılan ev hanımları, düzenlenen programdan memnuniyetlerini dile getirerek Çayırova Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.