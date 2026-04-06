Çayırova'da ilk kez düzenlenen ses yarışmasında şampiyon belli oldu

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve finale kalan 9 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği "Çayırova Ses Yarışması"nda, jüriden en yüksek puanı alan Elif Rana Aksoy birinci oldu.

Çayırova Belediyesi tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen büyük finalde, elemeleri geçmeyi başaran 9 yetenekli isim şampiyonluk için sahneye çıktı. Birbirinden güzel performansların sergilendiği etkinlikte, müzikseverler ve yarışmacı yakınları keyifli anlar yaşadı.

"Çayırova’da ilkleri yapmaya devam ediyoruz"

Programın açılışında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede kültür ve sanat alanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye gayret ettiklerini aktaran Çiftçi, "Çayırova’mızda ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bir süredir devam eden ses yarışmamızın son aşamasındayız. Bilgi evlerimizde de sanatla ilgili güzel etkinlikler devam ediyor. Çocuklarımızla, yetişkinlerimizle bu çalışmaları yapıyoruz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmacıların sahne performanslarının ardından yapılan jüri değerlendirmesinde Elif Rana Aksoy, Selda Özcan Timur ve Bedirhan Soyal son 3’e kaldı. Final performanslarının ardından yapılan oylamayla Elif Rana Aksoy şampiyonluğa ulaşırken, Bedirhan Soyal ikinci, Selda Özcan Timur ise 3’üncü sırada yer aldı.

Dereceye giren isimlere ödüllerini takdim eden Başkan Çiftçi, yarışmaya katılan tüm adayları cesaretlerinden dolayı tebrik ederek, "Katılan tüm kardeşlerimiz bizim gönlümüzün birincisidir. İnşallah Çayırova’mızda bu tür çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Yarışmayı birincilikle tamamlayan Elif Rana Aksoy ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Belediyemizin bu yönde bir etkinlik yapması çok güzel. Yarışmadan annem sayesinde haberim oldu ve hemen katılmak istedim çünkü sahnede olmak benim çok sevdiğim bir şey. Aslında birinciliği beklemiyordum, benim için önemli olan katılmaktı. Bu fırsatı bana sundukları için belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Program, dereceye giren yarışmacılar ve protokol üyelerinin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.