Çayırova'da inşaat alanında toprak altında kalan 1 işçi kurtarıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki inşaat şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi toprak altında kaldı.

Çayırova'da inşaat alanında toprak altında kalan 1 işçi kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki inşaat şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi toprak altında kaldı.

Olay, Şekerpınar Mahallesi Pırıltı Sokak’ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Çalışma sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 1 işçi toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda toprak altından çıkarılan yaralı işçi, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.