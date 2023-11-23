Çayırova'da kışa hazırlık

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış ayları dolayısıyla ilçe genelinde çiçek ekim ve bakım budama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki caddelerde bulunan refüjlerde ve kavşaklarda mevsimlik bitki dikimi gerçekleştiriyor. Kış şartlarına elverişli olan çiçeklerin dikilmesiyle birlikte, Çayırova’nın kavşak ve refüjleri kış aylarında da estetik bir görünüm kazanacak. Ekipler, bitki bakım çalışmaları çerçevesinde, ilçe genelindeki tüm bitkilerin mevsimlik bakımını gerçekleştiriyor. Çim ile bitkilerin uzadığı kavşaklarda yapılan form budama çalışmalarıyla birlikte ilçedeki yeşil alanların daha güzel bir görünüme kavuşması sağlanıyor.