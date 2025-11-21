Çayırova'da özel bireyler doğayla buluştu

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler, Bahçem Çayırova alanını ziyaret ederek doğayla iç içe özel bir gün geçirdi.

Şekerpınar Mahallesi’ndeki 12 bin metrekarelik Bahçem Çayırova’yı velileriyle birlikte ziyaret eden özel bireyler, burada hasat yapma ve mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirme fırsatı buldu. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan özel bireyler ve aileleri, yetişen sebzelerin hasat süreçlerini gözlemledi.

Daha sonra sera alanına geçen özel bireyler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları eşliğinde mevsimlik bitkileri saksılarla buluşturdu. Uygulamalı olarak menekşe ekimi yapan özel bireylerin etkinlikten duyduğu mutluluk gözlendi.