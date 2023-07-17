Çayırova'da parklar yenileniyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda bakım, çim serme, yenileme ve kauçuk döşeme çalışmaları yapıyor.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler parklarda, yenileme ve zemin düzenleme çalışmasını sürdürüyor. Yaz aylarıyla birlikte ilçe sakinleri ve çocukların yoğun vakit geçirdiği parklarda çim serme, yenileme ve kauçuk döşeme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaların yanı sıra parklarda deforme olmuş veya hasar görmüş oyun grupları da yenileniyor. Miniklerin ve vatandaşların, sağlıklı, konforlu ve daha güvenli ortamlarda vakit geçirmelerini hedefleyen ekipler, Yeşil Vadi Parkı’nın kauçuk zemininde yenileme çalışması yaptı. Bununla beraber ekipler, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın da kauçuk zeminini yeniledi. Ayrıca İnönü 130. Sokak Parkı ve Recep Aktürk Parkı’nda çim serimi tamamlandı.