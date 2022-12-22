Çayırova'da sanat dolu hafta sonu

Çayırova’da vatandaşlar, hafta sonu sahnelenecek müzikal çocuk oyunu, şiir dinletisi ve çocuk tiyatrosu ile eğlenecek.

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezleri’nde hafta sonu 3 farklı kültür sanat etkinliği yapılacak. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 24 Aralık Cumartesi saat 13.00’de "Mavinin Rüyası" müzikal çocuk oyunu sahne alacak. Çift seanstan oluşan müzikal oyunun 2. seansı saat 15.00’de yapılacak. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi kapılarını Pazar günü saat 13.00’de "Volkan Abi ve Meraklı" isimli çocuk tiyatrosu ile açacak. Çocuk tiyatrosunun ikinci seansı saat 15.00’de oynanacak. 2021 yılında hayatını kaybeden usta şair ve yazar Sezai Karakoç şiirlerinin seslendirileceği program ise 25 Aralık Pazar günü saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek.