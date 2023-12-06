Çayırova'da yılın son meclisi yapıldı

Çayırova Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çayırova'da yılın son meclisi yapıldı
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çayırova Belediyesi’nin aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çayırova’da aralık ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve meclis üyeleri, 2023 yılının son meclis toplantısı için Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda bir araya geldi. Meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Yoklama, açılış ve gündem dışı konuşmalarla başlayan meclis toplantısında, gündemin ilk 4 maddesi oybirliği ile ilgili komisyonlara havale edildi, 5. gündem maddesi ise oybirliği ile kabul gördü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman