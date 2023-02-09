Çayırova'dan 33 kişilik ekip ve 13 araç Hatay'a doğru yola çıktı

Çayırova Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla 33 kişilik ekip ve 13 aracı içinde jeneratör, ilk yardım çantaları, erzak, yakıt ve araç zincirlerinin olduğu ekipmanlarla Hatay’a gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından harekete geçen Çayırova Belediyesi ilk etapta bölgeye arama kurtarma timi ve yardım tırı göndermişti. Depremzedeler için seferber olan belediye son olarak 5 kanal kazıyıcı, arazöz, çift kabin transit, hafriyat kamyonu, çöp kamyonu, transit, kamyonet ve cenaze aracı olmak üzere toplam 13 aracı ve 33 kişiden oluşan teknik ekibi Hatay’a gönderdi.