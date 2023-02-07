Çayırova'dan deprem bölgesine 5 iş makinesi

Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek üzere 5 iş makinesi, 5 operatör ve kamyonet gönderdi.

Çayırova'dan deprem bölgesine 5 iş makinesi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek üzere 5 iş makinesi, 5 operatör ve kamyonet gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem dolayısıyla yardım kampanyası başlatan ve bölgeye arama kurtarma timini gönderen Çayırova Belediyesi, yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Belediye, arama ve kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek üzere Kahramanmaraş’a 5 iş makinesi, 5 operatör ve bir kamyonet gönderdi.

Çayırova'dan deprem bölgesine 5 iş makinesi