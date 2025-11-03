Çayırova Devlet Hastanesi'nin temel betonu dökülüyor

Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatında temel beton dökme işlemine başlandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı devam eden hastane şantiye alanında incelemelerde bulunarak, temel beton dökümü çalışmalarını yerinde takip etti. Temel demir bağlama imalatlarının tamamlandığı alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hafta sonu 2 bin 300 metrekarelik alana 1,30 metre yükseklikte 2 bin 900 metreküp beton serimi yapıldı. Bu çalışmayla hastane inşaatının tüm temel betonunun yüzde 30’unun tamamlandığı belirtildi.

Yetkililerden bilgi alan Başkan Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Çayırova Devlet Hastanemizin temel betonunu dökmeye başladık. Bu günleri bizlere nasip eden Rabb’imize sonsuz hamdolsun. Çayırovalı kardeşlerim, bildiğiniz gibi Çayırova Devlet Hastanemizin inşaatını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Daha birkaç gün önce demirini bağladığımız temelin, betonunu döküyoruz. İnşallah Çayırovalı kardeşlerimizin de burada şifa bulacağı bir hastane inşaatını tamamlayacağız" dedi.

Şantiye alanında istinat duvarı, diğer alanlarda temel demir bağlama ve gro beton serimi çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Taban alanı 8 bin 700 metrekare, yapı inşaat alanı ise 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. Hastanede 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi yer alacak ve bina deprem izolatörlü olarak inşa edilecek.