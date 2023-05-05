Çayırova karatede gurur yaşadı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) karate takımı sporcularından Ahmet Tuğra Güney, Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Türkiye 2’ncisi olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

Denizli’de yapılan Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri tamamlandı. 59 ilden 3500 sporcunun katıldığı şampiyona nefes kesen maçlara sahne oldu. 2010 doğumlu ÇESK karate sporcusu Ahmet Tuğra Güney, 40 kilo erkekler kategorisinde tatamiye çıktı. Genç sporcu Türkiye 2’ncisi unvanı ile şampiyonayı tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Ay yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecek sporcu, Karadağ’ın Bar kentinde gerçekleşecek Balkan Karate Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Türkiye Karate Şampiyonası’nda bir diğer başarı 30 kilo kızlar kategorisinde mücadele eden ÇESK sporcusu Damla Ada Gürsu’dan geldi. 2013 doğumlu sporcu şampiyonada 6 kez tatamiye çıktı. Başarılı sporcu 6 maç sonunda gösterdiği başarıyla şampiyonada Türkiye 5’incisi oldu.