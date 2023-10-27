Çayırova kırmızı beyaza bürünecek

Çayırova Belediyesi, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı öncesinde esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusuna kısa bir süre kala, Çayırova Belediyesi de ilçeyi kırmızı beyaza donatmak için düğmeye bastı. İlçe genelindeki ana arterle büyük bayraklar asılırken, bununla beraber Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

28 Ekim Cumartesi günü saat 12.30’da çelenk sunma programıyla başlayacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Pazar günü saat 11.00’da Çağdaşkent Sosyal Tesisleri önünde gerçekleşecek Resmi Geçit Töreniyle devam edecek. Saat 18.30’da Fatih Caddesi’nden başlayacak olan fener alayı yürüyüşüyle devam edecek Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, havai fişek gösterisi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Cumhuriyet konseriyle sona erecek.