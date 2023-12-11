Çayırova Millet Bahçesine bin 500 ağaç

Tamamlandığında Çayırova’nın yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek millet bahçesine bin 500 ağaç dikilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Millet Bahçesinde çalışmalarını sürdürüyor. 70 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek millet bahçesine farklı türlerde bin 500 yeni ağaç dikilecek. Millet bahçesinde, yürüyüş yolları ve bisiklet yolu betonu ve bordür, kıraathane, kafeterya, spor tesisi seramiği ve boya işleri, giriş kapılarının montajları, mescit, kafeterya, kıraathane, tuvalet ve spor tesisi dış cephe kaplamaları devam ediyor.

Çalışmalar dahilinde alan içerisinde toprak tesviyesi yapılırken sulama ve elektrik kazısı ve tesisatına başlandı. Kay kay pistinin etrafındaki amfinin traverten kaplaması yapılıyor. Millet bahçesinin içerisindeki yapıların da çatı kaplamaları gerçekleştiriliyor.

Çayırova’nın çehresini değiştirecek projede 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.