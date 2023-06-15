Çayırova'nın yeni mezarlığı defne hazır

Çayırova Belediyesi’nin Gebze’nin Balçık Mahallesinde projesini ve inşaatını yaptığı yeni mezarlık alanı 1 Temmuzdan itibaren defin işlemlerine başlayacak.

Nüfus artış hızı en yüksek ilçeler arasında yer alan Çayırova’nın hali hazırda Akse Mahallesi ile Şekerpınar’daki iki mezarlık alanının büyük oranda dolması sebebiyle yeni çalışmalar başlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projesi ve inşaatı yapılan, Gebze’nin Balçık Mahallesi’ndeki 250 dönümlük yeni mezarlık alanının 50 dönümü hizmete hazır hale getirildi. 1 Haziran tarihinde gerçekleşen Çayırova Belediyesi olağan meclis toplantısında alınan kararla birlikte, 1 Temmuz itibari ile ilçedeki tüm defin işlemlerinin Balçık Mahallesi’nde oluşturulan yeni mezarlık alanına yapılacağı duyuruldu. Bununla beraber Akse ve Şekerpınar mahallelerinde kalan az sayıdaki boş mezar yerlerinin is, meclis kararı gereğince talep eden vatandaşlara satılacağı belirtildi. Çayırova Belediyesi’nin yeni mezarlığı uzun yıllar ilçe sakinlerine hizmet verecek.