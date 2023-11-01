Çayırova Spor Lisesi'nin temeli atıldı

Çayırova Spor Lisesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Bir yılda tamamlanması planlanan Çayırova Spor Lisesi, 25 bin metrekare alanda derslikleri, kız-erkek yatılı pansiyonları, spor tesisleriyle birlikte 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek.

Çayırova Belediyesinin öncülüğünde Ekol Lojistik Firması tarafından ilçeye kazandırılacak projenin temel atma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan temel atma töreninde söz alan Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, "Sevgili belediye başkanımız bizlere bir projeyle geldi. Bölgede bu kadar yatırımı olan bir kurumun, bu bölgeye de eğitim konusunda bir yatırım yapması gerektiğini söyledi ve kendisine de bundan gurur duyacağımızı söyledik. Yapılacak proje bölgemizde örnek bir çalışma olacak" dedi.

"Bu çalışma da hem ilimize hem de ilçemize örnek olacak"

Bu yatırımların değerli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Akmenşen ise "Bu yatırımların bizler için önemli değerleri var. İnşallah seneye açılışını yapacağız. Sağ olsun belediye başkanımızın hayırseverimizi bu işe yüreklendirmesi bizim için çok değerli. Derdimiz, katkımız ve çabamız çocuklarımız için. Bu çalışma da hem ilimize hem de ilçemize örnek olacak. Ben katkılarından ötürü Ekol ailesine ve Bünyamin Çiftçi başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bizler sporda çok iddialıydık"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise "Çocuklarımız ve gençlerimizin kaliteli birer birey olabilmesi için her kurumun katkı sunması gerektiğine inanıyorum. Okulun açıldığı günleri de görmeyi Rabbim bize nasip etsin. Bizler sporda çok iddialıydık. Hem ilçemize ikinci spor salonunu kazandırıyoruz hem de bunu bilimle taçlandırıyoruz. Projenin bugünkü durumuna gelmesinde il milli eğitim müdürümüzün de çok büyük katkısı oldu. Kazasız belasız inşallah inşaat çalışmaları tamamlanır ve çocuklarımıza ilim irfan yuvası olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de alanında sayılı liselerden biri olarak inşa edilecek Çayırova Spor Lisesi, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Bir yılda tamamlanması planlanan Çayırova Spor Lisesi, 25 bin metrekare alanda derslikleri, kız-erkek yatılı pansiyonları, spor tesisleriyle birlikte 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek.