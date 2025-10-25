Çayırova'yı kitap kokusu saracak

Çayırova’da gelenek haline gelen ve açıldığı günden bu yana on binlerce kişinin ziyaret ettiği 6. Çayırova Kitap Günleri, 27 Ekim’de kapılarını açacak.

Gelenek haline gelen ve yüz binlerce kitabın vatandaşlarla buluşmasına imkan sunan Çayırova Kitap Günleri’nin altıncısı, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. 44’ü ulusal, 59’u yerel olmak üzere toplamda 103 yazarın ziyaretçileri ile buluşacağı 6. Çayırova Kitap Günleri’nde, söyleşi ve imza etkinlikleri kent genelinde düzenlenecek. Ayrıca, çocuklar için felsefe atölyesi ve vantrolog etkinlikleri yapılacak. Bununla beraber kitap günleri kapsamında Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri düzenlenecek. Ayrıca 6. Çayırova Kitap Günleri kapsamında, Çayırovalı kadınların hazırlayıp sahnelediği "Küçük Köyün Büyük Kadınları" isimli tiyatro oyunu izleyicisiyle buluşacak. 6. Çayırova Kitap Günleri’nin açılışı ise 27 Ekim Pazartesi günü saat 11.30’da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Kitap Günleri’ni ziyaret etmek isteyenler ise 09.30-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

6. Çayırova Kitap Günleri etkinliğine tüm vatandaşları davet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Kültür-sanat şehri Çayırova’da 6. Geleneksel Kitap Günleri başlıyor. Kitapların büyülü dünyasında, bilgiyle ve kültürle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Söyleşiler, imza günleri ve etkinliklerle bul yıl da Çayırova’da büyük bir kültür buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, kitap kokusunun ve kültürün kalbinde buluşmaya davet ediyorum" dedi.