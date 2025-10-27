Çayırovalı iki karateci milli takıma davet edildi

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karatecileri Ahmet Tuğra Güney ve Fatih Emin Göksal, Hırvatistan’da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Elazığ’da 24-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, U-21 Karate Şampiyonası’na 59 ilden 220 kulüp ve 905 sporcu katıldı. Şampiyonada mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ahmet Tuğra Güney bronz madalya kazanırken, Fatih Emin Göksal ise kategorisinde 5. oldu.

Sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen ve son turnuvada elde ettikleri derecelerle dikkat çeken Güney ve Göksal, milli takıma davet edildi. İki sporcu, 7-9 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde yapılacak Balkan Karate Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.