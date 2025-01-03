Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının VAR'ı Sarper Barış Saka

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının VAR'ı Sarper Barış Saka
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

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Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka‘ya, AVAR olarak Mustafa Savranlar eşlik edecek.