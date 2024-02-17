Caz Konserleri'nin açılışını Jülide Özçelik yaptı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Caz Konserleri başladı. Türkiye’nin güçlü caz kadın vokalistlerinden Jülide Özçelik ile başlayan Caz Konserleri’nde ünlü sanatçılar Mehmet Ali Sanlıkol ile Kenan Doğulu da sahne alacak.

2016 yılından bu yana düzenlediği festivallerde müzikseverleri caz müziğinin usta isimleri ile buluşturan Nilüfer Belediyesi bu yıl da Caz Konserleri ile değerli sanatçıları Bursa’da ağırlıyor. Soğuk kış günlerini, cazın muhteşem tınılarıyla ısıtmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, alanında önemli isimleri caz tutkunlarının karşısına çıkarıyor. 3 gün sürecek konserlerin ilkini cazın sevilen ismi Jülide Özçelik verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem’in de katıldığı geceye caz tutkunları büyük ilgi gösterdi. Kendi bestelerinden oluşan albümleri ile tanınan Türkiye’nin güçlü caz kadın vokalistlerinden Jülide Özçelik konsere katılanları caz müziğinin büyülü dünyasına götürdü. Kariyerine Anadolu hikayelerini caz standartları ile anlattığı ’Nefes’ albümüyle devam eden Jülide Özçelik, konserdeki performansıyla beğeni topladı. ‘Mecnunum’, ‘Gizli Cennet’, ‘Manastır Türküsü’ gibi birçok eseri başarıyla seslendiren Özçelik, hayranlarından tam not aldı. Cazla dolu saatler yaşayan müzikseverler konserin sonunda sanatçıyı ayakta alkışladı.

Konser sonunda ünlü sanatçıyı kutlayan Başkan Turgay Erdem, konser için teşekkür etti. Geceye katılan caz tutkunlarına da teşekkür eden Başkan Erdem, Nilüfer’de müziğin hiç susmayacağını vurguladı.

Jülide Özçelik ile başlayan Caz Konserleri çerçevesinde dünyaca ünlü multienstrümantalist Mehmet Ali Sanlıkol, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde albümleriyle kalpleri fetheden Kenan Doğulu da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak.