Caz Küçükçekmece'de

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali’yle cazın heyecanı ve enerjisi Küçükçekmece Gölü’nde müzikseverlerle buluştu.

Yurtiçi ve yurtdışından hayli renkli, canlı ve dinamik müzik gruplarını izleme imkanı sunan 30. İstanbul Caz Festivali çerçevesinde, Anadolu funk, krautrock ve Afrobeat’i başarıyla harmanlarken progresif bir anlayışı imzası hâline getiren jam topluluğu Avusturyalı grup Takeshi’s Cashew, Küçükçekmece Gölü’nde dinleyenleri dansa davet ederek, performansıyla müzikseverlerden tam not aldı. Cazın genç temsilcileri Esra Gürçay Ft. Peter Shalamow ve Projektıles’de melodileriyle katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı.

‘Türkiye’de sahne almaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz’

Takeshi’s Cashew üyelerinden flüt sanatçısı Florıan Feıt, Türkiye’de sahne almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “İlk olarak Yeniköy’deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde 30. İstanbul Caz Festivali’nin açılış konserini gerçekleştirdik. Sahne aldığımız parklar çok güzel. Küçükçekmece’yi de çok beğendik. İlgiden memnunuz. Türkiye’de konser vermek bizi çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Kentin en büyük yeşil alanları ‘caz’lanıyor

Festivalin tüm müzikseverlere ücretsiz sunduğu Parklarda Caz konserleri bu yıl kentin en büyük yeşil alanlarından Beylikdüzü Yaşam Vadisi ile Küçükçekmece Belediyesi’nin katkılarıyla Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Festival, 16 Temmuz’da Şişli Habitat Parkı’nda devam edecek.